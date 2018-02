Politie wil deze man spreken 24 februari 2018

02u58 0

De politie is op zoek naar een man in het kader van een onderzoek naar een woordenwisseling tussen twee personen. Die vond plaats op zondag 28 januari 2018 rond 5.15 uur voor de Slachthuizen van Anderlecht in de Ropsy Chaudronstraat.





De man is te zien op de bewakingsbeelden. Hij is tussen 30 en 40 jaar oud en struis gebouwd. Hij heeft kortgeschoren haar. De man droeg een donsjas met kap, een jeansbroek en een trui met opschrift en een tekening op de borst. Wie meer informatie heeft over deze persoon kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300.





(VDBS)