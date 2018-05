Politie voert onderzoek naar schietincident 12 mei 2018

In de Leopold I laan in Laken heeft gisterennamiddag een schietincident plaatsgevonden. Niemand raakte gewond. "Het ging om een mislukte carjacking waarbij volgens getuigen een schot werd gelost", zegt Olivier Slosse, woordvoerder van de lokale politie.





"De twee daders vluchtten vervolgens te voet weg via de spoorweg. Het onderzoek loopt." (VDBS)