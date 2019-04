Politie voert actie tegen drugshandel rond Koninginneplein: 2 dealers opgepakt WHW

01 april 2019

18u12 0 Brussel Twee drugdealers zijn vrijdag opgepakt. Ze waren actief in de buurt van het Koninginneplein, waar de drugshandel al lange tijd welig tiert.

De drugshandel leidde tot een stroom van klachten van bewoners en handelaars, die hinder ondervonden ten gevolge van de drugsproblematiek. Hierop besloot de lokale politie van de zone-Noord gerichte controles te doen naar dergelijke praktijken. Met succes, want afgelopen vrijdag konden twee dealers gevat worden. M.D. (22) werd op heterdaad betrapt toen hij op straat verkocht. A.N. (43) verkocht vanuit een woning op de Haachtsesteenweg. Hij had net even bij M.D. rondgehangen en werd daarna opgepakt. Hij had 5 zakjes cocaïne en 205 euro cash geld op zak. In het pand vonden de agenten nog een blok cocaïne van 190 gram en 31 zakjes gevuld met het witte poeder. Het duo werd aangehouden door de onderzoeksrechter.