Politie vindt oorlogswapens tijdens huiszoeking

Bij een huiszoeking in Laken heeft de sectie Groot-Banditisme van de federale politie twaalf oorlogswapens aangetroffen.





Het gaat onder meer om een kalasjnikov en een machinepistool van het type Ingram. De agenten stootten ook op een jachtwapen en bijhorende munitie. Ballistisch onderzoek moet uitwijzen of de wapens gebruikt werden bij criminele feiten.





De bewoner van het pand probeerde nog te vluchten, maar kon ingerekend worden. Ook een tweede persoon werd opgepakt. Die bleek in het bezit van een handvuurwapen te zijn. Beide verdachten zijn geen onbekenden voor het gerecht en werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In het pand zelf verbleven nog twee personen die illegaal in België zijn. Zij werden ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken gesteld. (VDBS)