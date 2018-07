Politie vindt munitie en illegale wapens 19 juli 2018

De politie heeft tijdens een huiszoeking bij een verdachte van drugshandel verschillende illegale wapens teruggevonden. De man hield een nunchaka (een aziatische gevechtsstok red.), een bijl, een jachtmes, een taser, maar ook 500 munitiepatronen verborgen in zijn woning. De politie viel het huis van D.C. in Laken vorige week binnen naar aanleiding van een onderzoek in drugshandel dat in 2017 werd opgestart. In het huis troffen ze dan ook 1,2 kilo hasj en 400 gram marihuana aan. De man hield de drugs verborgen onder zijn woonkamer. De politie nam al het bewijsmateriaal in beslag en arresteerde de verdachte. D.C. stond al bekend bij de politie voor een tiental rechtshandelingen. Zo werd hij al eens opgepakt voor drugsbezit, diefstal door samenzwering en het vervoer van wapens en munitie. D.C. werd beschikbaar gesteld voor de gerechtelijke autoriteiten.





(DCFS)