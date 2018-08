Politie vindt dief na ontruiming kraakpand 16 augustus 2018

De politiezone Zuid heeft dinsdagmorgen in Vorst een man opgepakt die werd gezocht in een onderzoek naar diefstal met geweld, zo meldt Bruzz. Samen met elf andere personen kraakte hij een huis aan de Rodenbachstraat. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.





De eigenaar van het gebouw wilde zijn woning renoveren en was daarom tijdelijk uit het huis aan de Rodenbachstraat weggetrokken. De lege woonst nodigde elf mannen en één vrouw uit om het pand te kraken.





De politie had een vermoeden dat zich onder de groep ook een man bevond die werd gezocht voor diefstal met geweld. Die veronderstelling bleek dus te kloppen. Onder de rest van de mannen bevonden zich ook nog vier mensen zonder papieren. (DCFS)