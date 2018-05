Politie vindt 87.645 euro bij drugsdealer 25 mei 2018

De politie heeft zaterdag een 45-jarige man gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht speed, xtc en cocaïne te delen. Bij een huiszoeking trof de politie maar liefst 87.645 euro aan. De man werd tijdens de Belgian Pride herkend. Enkele maanden eerder werd hij namelijk ook al opgepakt voor drugshandel. Daarop besloten de agenten om hem te volgen. Even later zagen ze hoe een vrouw hem benaderde. Het tweetal werd in de Steenstraat opgepakt en bleek in het bezit te zijn van 2 gram speed, 2 gram cocaïne en een xtc-pil. Naast de grote som geld troffen ze in het appartement ook nog 766 gram speed en twee weegschalen aan. De man werd ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)