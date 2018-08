Politie vindt 55 spacecakes in kelder 25 augustus 2018

De politie heeft 55 spacecakes in beslag genomen in een kelder. Drie personen riskeren tussen de 24 en 30 maanden cel. De spacecakes bestonden uit 19 kilogram aan cannabisgebak. Daarnaast werden grote sommen geld en enkele grammen cannabisplanten aangetroffen in november 2017 in een kelder in de Sint-Jozefstraat in hartje Molenbeek. De cannabis zou afkomstig zijn uit Marokko. De man die de planten mee had gebracht, had nog twee kompanen gerekruteerd die moesten dealen in het Brusselse. De drie zijn ingerekend en moesten zich verantwoorden bij de rechter. (WHW)