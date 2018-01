Politie vindt 1.600 wietplanten 02u26 0

De politie heeft de voorbije dagen 1.600 cannabisplanten aangetroffen in twee plantages in Sint-Joost-ten-Node en Ninove. Er werden twee verdachten opgepakt. Sinds september voerde de politie een onderzoek en donderdag werd de eerste plantage in een woning in de Brusselse gemeente ontdekt. In datzelfde huis werden de twee verdachten opgepakt. Later trof de politie in een woning in Ninove een tweede cannabisplantage aan. Daar werden geen personen opgepakt. (RDK)