Politie verscherpt strijd tegen drugs WHW

19 februari 2019

17u41 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel West heeft de voorbije weken verschillende acties gehouden in de Brunfaut-wijk nadat buurtbewoners geklaagd hadden over overlast door hangjongeren. Verschillende drugdealers werden opgepakt en een hoop drugs in beslag genomen.

Op 19 januari werd een dealer betrapt die een zak drugs onder een auto probeerde te verstoppen. In de zak troffen de agenten 34 zakjes aan met hasj, goed voor 35,7 gram. De volgende dag, op 20 januari, stootten de agenten opnieuw op een dealer die een plastic zak met drugs onder een wagen probeerde te verbergen. Ditmaal ging het om 22,81 gram hasj.

Op 4 februari werden in de Brunfautstraat dan weer drie mensen gecontroleerd aan boord van een wagen. De drie stonden al gekend voor drugsfeiten en in hun voertuig vond een drugshond 8,64 gram hasj, verdeeld over zes zakjes. De agenten voerden daarop een huiszoeking uit bij één van de verdachten en troffen daar een precisieweegschaal aan, naast kleine plastic zakjes en resten van hasj.

De grootste vangst werd op 12 februari gedaan, toen een patrouille opnieuw een verdachte aantrof die gekend was voor drugsfeiten. Bij het zien van de patrouille zette de man het op een lopen maar hij werd door de agenten overmeesterd en bleek in het bezit van 68 gram hasj. Een huiszoeking in zijn woonst leverde nog eens 272 gram hasj op, verdeeld over 200 zakjes.