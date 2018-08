Politie vat lachgasdealer 21 augustus 2018

De politie heeft een 19-jarige drugdealer opgepakt in Laken die een handeltje voerde in lachgas. De jongen werd op heterdaad betrapt toen hij vanuit zijn wagen drugs verkocht aan een klant. Toen de politieagenten de wagen controleerden, vonden ze een zakje met 108 gram marihuana. De politie voerde daarna een huiszoeking uit en daar troffen er zes gsm's aan, 295 euro en 36 capsules met lachgas. Al het bewijs, inclusief de auto werd in beslag genomen. De dader werd opgepakt en na verhoor vrijgelaten. (DCFS)