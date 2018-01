Politie vat drugsdealer 24 januari 2018

De politie heeft afgelopen weekend een jonge drugsdealer betrapt. De agenten kregen een groepje jongeren in het vizier dat meteen uiteenstoof toen het de politie opmerkte. Daarop controleerden de agenten de 21-jarige M.B. Tijdens de controle troffen ze drie gsm-toestellen aan samen met zeven zakjes met 8,5 gram marihuana in en vijf zakjes met cocaïne. M.B. was al bekend om verschillende feiten betreffende verdovende middelen. Hij werd ter beschikking gesteld van het gerecht. (VDBS)