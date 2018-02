Politie valt binnen bij kunstencentrum voor vluchtelingen 10 februari 2018

02u54 1 Brussel De politie is gisternamiddag binnengevallen in kunstencentrum Globe Aroma, dat vluchtelingen en asielzoekers artistiek begeleidt. Zeven mensen zijn opgepakt.

Een twintigtal agenten kwamen het kunstencentrum in de Moutstraat binnen rond 16 uur. Volgens artistiek directeur Els Robberecht handelden de agenten onnodig hardhandig. "Ze waren agressief en dreigend. Iedereen moest zijn gsm laten zien, ondanks dat ze geen huiszoekingsbevel hadden. Zeven van de aanwezige vluchtelingen die we begeleiden, hebben nog niet al hun papieren. Zij werden meegenomen."





De politie bevestigt het voorval, maar verzekert dat het om een multidisciplinaire inspectie gaat. "We inspecteren wel vaker vzw's, cafés of organisaties. Dan moeten we ook de documenten van de aanwezigen controleren. Omdat er zich onder hen ook illegale migranten bevonden, lichtten we de Dienst Vreemdelingenzaken in", aldus woordvoerder Olivier Slosse. "Omdat het een publieke organisatie betreft, is een huiszoekingsbevel niet nodig."





De boze leden van het kunstencentrum trokken vrijdagavond in een protestactie naar de expo die ze die avond organiseerden in de Schildknaapstraat. Een van de opgepakte vluchtelingen had daaraan meegewerkt.





