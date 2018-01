Politie trekt 7 rijbewijzen in 02u25 0

De Brusselse politie heeft zaterdagnacht een grootschalige alcohol- en drugscontrole gehouden in het kader van het weekend zonder alcohol. In totaal werden 1.752 bestuurders naar de kant gehaald. Vijftig van hen bleken onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur te zitten. In totaal werden zeven rijbewijzen meteen ingetrokken. (RDK)