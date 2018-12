Politie treft bebloede man aan in appartement WHW/SRB

05 december 2018

16u22 0 Brussel De lokale politie Brussel-West heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden waarin een man woensdagochtend zwaargewond is geraakt. De man werd aangetroffen in een flatgebouw aan de Leopold II-laan in Sint-Jans-Molenbeek maar hoe hij gewond raakte, is nog onduidelijk.

De politie Brussel West kreeg rond half negen vanochtend een oproep van een vrouw die getuige was van een vechtpartij in een flat aan de Leopold II-laan. “Een bewoonster van de straat belde rond kwart voor negen omdat ze in een gebouw aan de overkant verdachte bewegingen zag”, zegt politiewoordvoerder Johan Berckmans van de zone Brussel-West. “De vrouw kende het huisnummer niet, dus hebben we veel politie op pad gestuurd om het juiste pand te vinden.” Om deze reden werden de Leopold II-laan en de Leopold II-tunnel een tijdlang afgesloten. Uiteindelijk stootten de agenten in een flatgebouw op een man die zwaar bebloed was in het aangezicht. Ook zijn t-shirt was besmeurd met bloedvlekken. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht en kon gezien zijn medische toestand nog niet verhoord worden. De juiste aard en oorzaak van zijn verwondingen zijn nog onduidelijk. “Er werd nog geen verdachte gearresteerd. Het onderzoek loopt”, besluit Ine Van Wijmersch van het Brussels parket.