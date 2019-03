Politie test app tegen parkeren op gehandicaptenplaats: 259 boetes Marc Baert

13 maart 2019

De politiezone Brussel-West testte de afgelopen twee maanden een nieuwe overheidsapp om bestuurders op te sporen die parkeren met een valse gehandicaptenkaart. Agenten betrapten in alle vijf gemeenten van de politiezone (Molenbeek, Jette, Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg en Ganshoren) 259 bestuurders die zonder of met een ongeldige kaart parkeerden op een plaats voor personen met een handicap.

Dankzij de nieuwe app Handi2Park van de FOD Sociale Zekerheid kan de politie beter zien of zo’n kaart nog geldig is. De politie scant een QR-code of vult het kaartnummer in en krijgt meteen alle informatie over de geldigheid te zien.