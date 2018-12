Politie sluit straat af op zoek naar gevecht Stéphanie Romans

05 december 2018

11u35 1 Brussel De politie heeft vanmorgen het begin van de Leopold-II-laan afgesloten vanwege een gevecht in een gebouw. Een man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er gebeurde.

“Een bewoonster van de straat belde rond kwart voor negen omdat ze in een gebouw aan de overkant verdachte bewegingen zag”, zegt politiewoordvoerder Johan Berckmans van de zone Brussel-West. “De vrouw kende het huisnummer niet, dus hebben we veel politie op pad gestuurd om het juiste pand te vinden.” Toen de politie het juiste appartementsgebouw gevonden had, troffen agenten binnen een gewonde man aan. “Het is nog niet duidelijk wat er zich in het huis heeft afgespeeld. Dat zijn we aan het uitzoeken.” De gewonde man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.