Politie schrijft 23 pv's uit voor trouwstoeten 14 mei 2018

De wagens reden in kolonnes over de weg, toeterden aan één stuk door en bleven om de haverklap stilstaan op de baan. De politie stopte één stoet op de Sobieskilaan in Laken, een tweede op de Negende Linielaan en de derde op de Willebroekkaai. In totaal stelde de politie 23 processen-verbaal op voor verschillende overtredingen. De belemmerende trouwstoeten vormen het voorbije half jaar een probleem. De Stad werkt sinds april aan een actieplan om het probleem op te lossen en schreef sindsdien al meer dan 200 pv's uit. (DCFS)