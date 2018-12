Politie schiet man dood Verwarde man viel agenten aan met zwaard WHW/SRB

15 december 2018

15u33 0 Brussel De politie heeft een 51-jarige man neergeschoten die hen aanviel met een sabel. De man, die leed aan schizofrenie, is overleden aan zijn verwondingen.

Alain R. woonde samen met zijn ouders in een appartement aan het bekende Vossenplein. Zaterdagochtend kreeg de politie een oproep van de ouders. “Onze zoon is extreem gewelddadig”, klonk het bezorgd. De politiediensten gingen onmiddellijk ter plaatse en stelden vast dat de man aan het zwaaien was met een soort van zwaard. De vijftiger zou met zijn wapen een raam hebben stukgeslagen en geprobeerd hebben uit dit venster te springen. De politie trachtte met hem te onderhandelen, maar dit leverde niets op.

Traangas

De politie maande de man verschillende keren aan zijn wapen neer te leggen maar hier wilde R. niets van weten. Hierop maakten de agenten gebruik van traangas om hem te proberen neutraliseren. Dit werkte as een rode lap op een stier. “De verdachte heeft een politieman aangevallen. Deze heeft vervolgens zijn dienstwapen gebruikt”, aldus Ine Van Wijmersch van het Brussels parket. De verdachte kreeg drie kogels in de buikstreek. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar in de loop van de voormiddag overleed hij aan zijn verwondingen. De politieman raakte niet gewond.

Twee onderzoeken

Het parket heeft het labo van de federale politie ter plaatse gevraagd. Er werd ook een ballistisch deskundige aangesteld. Zoals het standaard voorzien is, zijn er twee gelijklopende onderzoeken gestart. Een eerste onderzoek naar de bedreiging met een wapen en een tweede onderzoek naar het gebruik van het dienstwapen door de politie. Zowel het zwaard van de verdachte als het dienstwapen werden in beslag genomen.