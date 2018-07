Politie rolt vals postbusbedrijf op 14 juli 2018

De federale Brusselse politie is op 5 juli op de Louis Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek binnengevallen in een 'business center' dat aan meer dan honderd firma's een brievenbusdienst aanbood. Een 71-jarige verdachte werd opgepakt en na verhoor vrijgelaten. De actie vond plaats in het kader van de strijd tegen fictieve domiciliëring. Het business center in Molenbeek bood meer dan 100 bedrijven een brievenbusdienst aan, maar voerde die niet uit. Zo konden ze ongestoord hun zetel in de gemeente inschrijven. "De lokalen werden verzegeld en er vond een huiszoeking met toestemming plaats. Na verhoor werd de betrokkene vrijgelaten in afwachting van het gerechtelijk onderzoek", aldus de politie. De man riskeert een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar en een geldboete van 208 tot 16.000 euro voor valsheid in geschrifte en gebruik van een fictieve maatschappelijke zetel. (DCFS)