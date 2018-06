Politie rolt helersbende op en vindt 440 gestolen goederen 07 juni 2018

02u49 0 Brussel De Brusselse politie heeft een bende helers opgerold die gestolen goederen versluisde naar Marokko. Tijdens zeven verschillende huiszoekingen vonden de agenten maar liefst 440 gestolen voorwerpen terug, gaande van gsm's, computers, tot luxegoederen, wagens en elektrische fietsen. De buit was goed voor meerdere tienduizenden euro's.

De politie kwam de vijfkoppige bende in 2017 op het spoor en begon een onderzoek. Al snel bleek dat de groepering met een vertakt netwerk werkte en een beroep deed op zakkenrollers en dieven. Zij steelden voornamelijk elektronische toestellen voor de bendeleden. De bende verscheepte vervolgens via een transportbedrijf de goederen tot twee keer per week naar Marokko en verkocht daar de buit door.





5.200 euro buit

Op 23 mei ging de politie tot actie over en viel ze zeven huizen en opslagplaatsen binnen. De agenten troffen een buit aan van 111 smartphones, 26 laptops, 22 tablets, 14 fototoestellen, 33 luxe items, vijf flatscreentelevisies, twee auto's, een groot aantal elektrische fietsen, elektronische apparaten en accessoires en meer dan 5.200 euro aan. Vorige week donderdag viel de politie ook binnen bij het transportbedrijf en liet het verzegelen. In totaal pakte de politie de vijf bendeleden op en kreeg een arrestatiebevel voor vier van hen.





Wie onlangs het slachtoffer is geworden van een diefstal in Brussel, kan zich bij de politie melden, maar moet daarbij wel het serienummer van zijn gestolen spullen vermelden.





(DCFS)