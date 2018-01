Politie rolt drugshandeltje op 02u56 0

De afdeling Verdovende Middelen van politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene heeft twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden verdovende middelen te verkopen. Het zou gaan om heroïne en cocaïne. Tijdens de huiszoeking in het appartement van de verdachten in de Groendreeft heeft de politie met behulp van een drugshond elf gsm-toestellen, 2,5 kilo heroïne, 244 gram cocaïne, 1,650 kg versnijdingsmiddelen en enkele grammen marihuana gevonden. Ter plaatse werd bovendien een grote hoeveelheid namaakproducten in beslag genomen, hoofdzakelijk parfums en trainingspakken van grote Europese voetbalploegen. De twee verdachten werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. (VDBS)