Politie rolt drugsbende op

09 november 2018

De politie van Sint-Jans-Molenbeek heeft dinsdag invallen gedaan in verschillende huizen en heeft een café verzegeld. Vier leden van een drugsbende konden opgepakt worden.

De agenten voerden dinsdag verschillende huiszoekingen uit in Brussel en Vlaanderen. De politie trof er een enorme buit aan van 15 kilo hasj, 636 gram marihuana, meer dan 17.000 euro, en meerdere gsm’s. Ook een auto en scooter werd aangetroffen.

In augustus opende de politie een gerechtelijk dossier naar verkoop van softdrugs vanuit een café in Sint-Jans-Molenbeek. De bende zette illegalen in om drugs te verkopen. De politie kon vier personen aanhouden, waarvan drie voor de onderzoeksrechter verschenen en onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst voor drugshandel. Zeven andere zullen worden vervolgd voor drugsbezit. Op vraag van de onderzoeksrechter werd het café verzegeld.