Politie rolt drugsbende op 13 juni 2018

De lokale politie heeft een drugsbende opgerold die voornamelijk cocaïne en cannabis verkocht in Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node.





Bij elf huiszoekingen werden acht verdachten opgepakt, van wie er vijf aangehouden werden. In totaal werd negen kilogram cannabis, vijfhonderd gram cocaïne, twaalf kilogram versnijdingspoeder, vijfhonderd gram speed, xtc-pillen, een precisieweegschaal, en koolstoffilters voor een plantage in beslag genomen. (VDBS)