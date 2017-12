Politie pakt drugsdealers op 02u46 1

De politie heeft dinsdag vier drugsdealers gevat. Dat deden ze nadat ze verschillende zoekopdrachten hadden uitgevoerd in Brussel, Etterbeek, Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Waals-Brabant. Hierna kon de politie vier verdachten arresteren die actief zouden zijn in de cocaïnehandel in het Brussels Gewest en in Waals-Brabant. De vier werden onder arrestatiebevel geplaatst. De agenten namen ook 3.000 euro en 1.000 cocaïnepakjes in beslag. In totaal goed voor 700 gram cocaïne met een marktwaarde van ongeveer 50.000 euro. De politie is nog steeds actief op zoek naar een lid van deze criminele organisatie.





(VDBS)