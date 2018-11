Politie pakt drugsdealer op Freya De Coster

08 november 2018

14u27 0 Brussel De politie heeft in Sint-Joost-Ten-Node een 33-jarige drugsdealer opgepakt.

Het onderzoek naar de dertiger werd gevoerd nadat de politie een tip had gekregen. Afgelopen maandag vielen de agenten dan binnen in het huis van de verdachte, waar een aardige buit gevonden werd. Het ging om twee kilogram hasj, verdeeld over verkoopklare zakjes. Ook bleek er een precisieweegschaal te liggen, alsook 300 euro cash. De dertiger bekende en is aangehouden.