Politie op zoek naar vermiste Hubert Dubois 06 augustus 2018

De politie vraagt of getuigen de 81-jarige Hubert Dubois hebben gezien. De man stapte op vrijdag 3 augustus op de trein in het station Brussel-Zuid richting Eigenbrakel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. De politie zendt een opsporingsbericht uit in de hoop hem te vinden. Hubert is 1m 80 groot en normaal gebouwd. Hij heeft grijze haren en is kalend. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe vest met een verticale lijn ter hoogte van de mouwen, een zwarte broek en zwarte schoenen. Hij droeg eveneens een blauwe pet en een armband van een ziekenhuis rond zijn rechterpols.





De politie waarschuwt dat Hubert verward kan overkomen en dringend medische zorgen nodig heeft. Wie meer informatie heeft, kan de politie contacteren via het gratis nummer 0800 30 300 of via het email-adres opsporingen@police.belgium.eu. (DCFS)