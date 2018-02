Politie op zoek naar gewapende overvallers 22 februari 2018

02u54 0 Brussel De politie is op zoek naar twee daders van een gewapende overval op een atelier in de Vaartstraat op 17 november 2017.

De daders stalen geld, juwelen en de sleutels van de wagen van een van de slachtoffers. Daarna vluchtten ze weg met een witte YAMAHA XP 500 T-Max met nummerplaat M AFH 050. De politie heeft de motor nog niet teruggevonden.





De eerste dader is tussen de 25 en 30 jaar oud en is mager gebouwd. Hij heeft een smal gezicht en een fijne snor. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een zwarte broek, een donsjas met een grijze kap en een donkere pet.





De tweede dader is even oud als de eerste, ook mager gebouwd en heeft eveneens een smal gezicht en een fijne snor. Op het ogenblik van de feiten droeg die een zwarte training van het merk "Adidas" en zwarte baskets.





Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300.





(VDBS)