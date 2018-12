Politie op zoek naar cruciale getuige van gewelddadige diefstal Jasmijn Van Raemdonk

11 december 2018

11u09 0 Brussel Een juwelier in de Madeleinestraat in Brussel werd op vrijdag 12 mei 2017 het slachtoffer van een diefstal met geweld. De politie is op zoek naar één cruciale getuige.

De juwelier werd op 12 mei 2017 tussen 13.45 en 14.50 uur verrast door een dief die hem gewelddadig aanviel. Het slachtoffer werd hard aangepakt en belandde in een coma. Later overleed hij aan de gevolgen van zijn verwondingen.

In het kader van dit onderzoek wil de politie graag één belangrijke getuige identificeren. Hij bevond zich op dat ogenblik in de omgeving van de plaats van de feiten.

Het gaat om een man van vermoedelijk 40 jaar oud en van Europese origine. Hij is tussen de 1.75 et 1.80 meter lang en mager. Hij heeft een grijzende baard. Op het moment van de feiten was de getuige gekleed in een kakikleurige broek, een donkere blouse en een tweekleurige pet. Hij had ook een zwarte rugzak bij zich.

Herkent u zichzelf of weet iemand wie deze persoon is, gelieve dan contact op te nemen met de onderzoekers.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.

U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.

