Politie ontruimt site voor megagevangenis KAMP WORDT AFGEBROKEN EN OPGEBRAND OP BEVEL FREYA DE COSTER

21 augustus 2018

02u35 0 Brussel De politie heeft maandagochtend de protestvoerders van de Keelbeeksite gejaagd. De hutjes die ze er gebouwd hadden, werden onverbiddelijk in brand gestoken. Maar de protestvoerders laten zich niet zomaar verjagen. "We slapen desnoods elke nacht aan het terrein."

Iets na 6 uur gisterochtend doken plotseling twintig politieagenten op aan de Keelbeeksite. In de toekomst wordt de megagevangenis van Haren er neergeplant en de politie kwam het terrein vrijmaken voor de voorbereidende werken. De betogers van het buurtcomité Keelbeek Libre die op het aanliggende terrein protest voeren, werden verjaagd. Hun kampjes, die ze jaren geleden plaatsten om de site te bezetten, werden afgebroken en werden in brand gestoken.





"Dit is al de derde keer dat ze ons uitzetten", zegt Valentine Julien. "We tekenden een verstek aan tegen het vorige bevel en maandagochtend bevochten we de zaak op de rechtbank. Wat een lef om net dan opnieuw een uitzetting te organiseren. Onze advocaat was niet eens op de hoogte van hun komst."





In brand gestoken

De protestvoerders waren nog meer verbouwereerd toen werkmannen met een kleine kraan aanzetten en hun kampen met de grond gelijk maakten. Alles werd platgebrand. "Ze hebben alles op één hoop gegooid en vervolgens in de fik gestoken", beweren de buurtbewoners. "Dat kan toch zomaar niet? We onderzoeken hoe legaal dit is verlopen." Volgens het parket mag er inderdaad niet zomaar brand gesticht worden tijdens een uitzetting. Maar wie verantwoordelijk is, is niet helemaal duidelijk. Zowel de aannemer als de Regie der Gebouwen verklaart hiervoor geen bevel te hebben gegeven. De buurtbewoners wijzen naar de politie, maar ook die ontkent. "De politie vergezelde de deurwaarder en de aannemer om alle obstakels uit de weg te ruimen voor de voorbereidende werken", zegt woordvoerder Olivier Slosse. "We verwijderden drie mensen van het terrein, maar dat verliep zonder morren. De arbeiders braken het kamp af en staken het in brand op bevel." Van wie dan wel, kon de politie niet verklaren. De deurwaarder was gisteren niet bereikbaar.





Protest houdt aan

De buurtbewoners blijven zich verzetten tegen de komst van de gevangenis, die plaats zal bieden aan 1.190 gedetineerden. Momenteel loopt er nog een zaak bij de Raad van State. "Dit megalomaan project werd tien jaar geleden goedgekeurd, maar niemand wil het opdoeken, omdat er miljoenen euro's mee gemoeid zijn. Bovendien zal de gevangenis de burger 300 euro kosten."





Het buurtcomité bleef nog de hele dag aan de Keelbeeksite protesteren. "Desnoods overnachten we hier. We houden voet bij stuk en laten ons niet verjagen." De Regie der Gebouwen liet weten dat de omheining rond het terrein wordt hersteld en er privé-bewaking komt.