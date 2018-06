Politie ontruimt kamp woonwagenbewoners 29 juni 2018

De politie heeft gisterenochtend een kamp van woonwagenbewoners in de Dantestraat in Anderlecht ontruimd. In het kamp waren geen bewoners meer aanwezig. Zij waren eerder al vertrokken, maar lieten enkele autowrakken achter. De woonwagenbewoners bezetten al enkele weken een privéterrein in de Dantestraat in Anderlecht. Daar hadden ze niet alleen hun tien woonwagens gezet, maar ze hadden er ook enkele hutjes gebouwd. Omdat er volgens de politie problemen waren met de veiligheid, gezondheid en hygiëne werd beslist dat de woonwagenbewoners moesten vertrekken. Ze kregen daarvoor tot gisterochtend de tijd. Daarnaast kreeg de eigenaar de raad zijn terrein voortaan af te bakenen.





Uiteindelijk pakten de bewoners gisterochtend ook effectief hun biezen. Ze lieten echter enkele autowrakken achter. De politie werd ter plaatse gestuurd om het kamp te ontruimen. Waar de woonwagenbewoners naartoe zijn, is niet duidelijk. Maandagavond gingen in het kamp ook al enkele hutten in vlammen op. (RDK/VDBS)





