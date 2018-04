Politie ontdekt twee weedplantages 19 april 2018

Agenten van de politiezone Brussel-West hebben in de voorbije dagen twee cannabisplantage ontdekt. In beide gevallen stonden de installaties in woningen langs de Leopold I-laan. De eerste plantage telde 810 planten, de tweede 560. Eén verdachte werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)