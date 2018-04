Politie ontdekt drie cannabisplantages 19 april 2018

De politie heeft in de voorbije dagen drie cannabisplantages in onze regio ontdekt, goed voor twintig kilogram drugs.





De speurders kwamen de plantages op het spoor nadat zondag een voertuig onderschept werd. De bestuurder kon al snel gelinkt worden aan de kweek van verdovende middelen. Hij had zijn domicilie naar eigen zeggen in Sint-Pieters-Woluwe, maar dat bleek niet te kloppen. Daarop besloten de politiediensten om een huiszoeking uit te voeren, en die leverde de eerste plantage op. Na verder onderzoek werden nog twee plantages gevonden in Schaarbeek en Nossegem. Drie verdachten werden aangehouden.





