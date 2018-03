Politie ontdekt cannabisplantages 02 maart 2018

De patrouille van politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe) heeft vorige week twee cannabisplantages ontdekt. Tijdens een eerste onderzoek vonden de agenten een cannabisplantage van 400 planten in een woning aan het Europaplein in Sint-Pieters-Woluwe. De politieagenten controleerden daar de 32-jarige man S.Q., die ze in het huis aantroffen en die zich verdacht gedroeg. Prompt ontdekten de agenten nog 17 kilo cannabis in de kelder van het huis. Het onderzoek leidde tot de uitvoering van twee huiszoekingen. Daarbij vonden de onderzoekers nog duizenden euro's, én een andere plantage, nog groter dan de eerste. Ze bevatte meer dan 600 professioneel geteelde planten. S.Q. werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter. (DCFS)