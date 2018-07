Politie neutraliseert gewapende man met taser 06 juli 2018

02u45 0 Brussel Een man heeft zich woensdagnacht verschanst in zijn flat in de Ooievaarstraat na een vechtpartij met de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin. De politie kon hem na enkele uren overmeesteren.

De 56-jarige D.L. bedreigde rond middernacht de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin met een mes in de Ooievaarstraat. De nieuwe vriend zou hem eerst bekogeld hebben met een steen.





Vooraleer D.L. zich verschanste in zijn woning, dreigde de man agenten neer te steken met een mes als ze probeerden om zijn woning te betreden. "Zjn ex-vriendin en haar nieuwe vriend hadden de locatie toen al verlaten", aldus het Brussels parket. "Er werd meteen een perimeter ingesteld. Vervolgens werden de onderhandelingen met de verdachte opgestart." Pas om 5.45 uur verliet de man weer zijn woning met het mes in de hand. "Hij werd door de politie geneutraliseerd met een taser. Daarna werd hij opgepakt en overgebracht naar het ziekenhuis."





Na verhoor zal het parket beslisen welke gevolgen er aan het incident hangen. (VDBS)