Politie neemt 65 verwaarloosde schapen in beslag 20 augustus 2018

De politie heeft zaterdag tien honden, acht puppy's en 65 schapen in beslag genomen die tekenen van verwaarlozing vertoonden. "Een patrouille van de hondenbrigade zag de dieren op een terrein langs de Sint-Stevens-Woluwestraat staan en is overgegaan tot een controle", aldus Olivier Slosse van de politiezone Brussel-Elsene. Er werd een proces-verbaal opgesteld dat aan het parket van Brussel en het departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel zal worden overgemaakt. "De dieren worden intussen door verschillende verenigingen opgevangen", aldus de politie.





Volgens Abdel Hamid, de eigenaar van de dieren, is er geen sprake van verwaarlozing. "Die schapen zouden deze week geslacht worden voor het Offerfeest nu dinsdag. Waarom zou ik ze dan niet genoeg te eten geven?", briest hij. "Bekijk zelf mijn drie stallen: die zien er helemaal niet slecht of onverzorgd uit. Hier is voldoende eten en hooi." Hij begrijpt niet dat de politie zijn dieren in beslag genomen heeft. "Ze zeiden me dat er te weinig plaats was voor de schapen. Dat ze dan een deel ervan hadden meegenomen. Dan was er plaats voor de andere!"





Ook de honden die de schapen begeleiden werden meegenomen. Ook hierover was hij niet te spreken. "De honden zijn hardhandig meegenomen. Wat ik nu ga doen? Een advocaat onder de arm nemen om te zien wat ik kan ondernemen. Ik wil mijn dieren terug!"





