Politie krijgt nieuwe flitscamera's 14 juni 2018

Het Brussels Gewest heeft geïnvesteerd in nieuw controlemateriaal voor de lokale politie.





Het gaat bijvoorbeeld om mobiele flitstoestellen en combi's die specifiek uitgerust worden voor controles. Verschillende zones kochten de superflitser van het type NK7. Die kan in alle weersomstandigheden ingezet worden, maakt gebruik van infraroodtechnologie en kan zes rijstroken in beide rijrichtingen in de gaten houden. Hoeveel geld er met de investering gemoeid is, is niet duidelijk. (VDBS)