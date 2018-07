Politie krijgt 74 kandidaat-agenten over de vloer 02 juli 2018

02u27 0 Brussel De politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene is op zoek naar veertig extra agenten en heeft daarom afgelopen zaterdag een rekruteringsdag georganiseerd in het commissariaat in de Paleizenstraat. Daar tekenden 74 geïnteresseerden present.

De rekruteringsdag van de lokale politie omvatte infostands en enkele demonstraties. "Geïnteresseerden kregen onder meer uitleg over de selectieprocedures en de testen die afgelegd moeten worden", zegt Olivier Slosse, woordvoerder van de politiezone. "Bedoeling was om mensen zo warm te maken voor een job bij de politie."





Slosse telde in totaal 74 geïnteresseerden. "Waarvan er 44 bovendien in Brussel wonen, wat een pluspunt is", klinkt het. "We willen namelijk wat meer lokaal gaan. Alle geïnteresseerden moeten nu wel nog de volledige selectieprocedure doorlopen. Maar we zijn alvast tevreden met deze opkomst." (RDK)