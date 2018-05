Politie klist winkeldief 08 mei 2018

Een 23-jarige uit Sint-Jans-Molenbeek is samen met een 17-jarige kompaan betrapt op een winkeldiefstal in de Inno in Leuven. Het tweetal probeerde met verschillende kledingstukken te vertrekken uit de winkel, maar werd opgemerkt door de beveiligingsagent. Eén van de twee werd ter plaatse gehouden, de andere kon ontkomen. De politie werd verwittigd door de winkel. Het fietsteam van de politie was meteen ter plaatse en kon de tweede winkeldief in de omgeving inrekenen. Na verder onderzoek bleek het tweetal ook nog twee mobiele telefoons bij zich te hebben die net uit de Fnac gestolen waren. De 23-jarige man uit Molenbeek en de 17-jarige jongen zonder vaste verblijfplaats in België werden meegenomen naar het commissariaat. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)