Politie klist pickpockets op Grote Markt 09 augustus 2018

02u28 0

Twee illegale pickpockets wisten dinsdag op de Grote Markt bijna aan de haal te gaan met de handtas van een jonge moeder. Terwijl de ene oplichter, de 31-jarige N.O., deed alsof hij foto's van het Stadhuis nam, griste zijn kompaan, de 25-jarige C.R. de handtas mee. Die had de vrouw even onbewaakt op de kinderstoel gelaten. Jammer voor de dieven, had de politie hen net in het oog. Ze volgden de daders tot in de toiletten van een café. Daar fouilleerden ze de verdachten en vonden de handtas terug. Beide mannen, die illegaal in het land verblijven en gekend zijn bij de politie, kregen het bevel het land te verlaten. (DCFS)