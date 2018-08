Politie klist handtassendief 04 augustus 2018

02u24 0

De politie heeft een handtassendief gevat in het Zuidstation. Een agent herkende de 26-jarige dief die twee dagen voordien gefilmd was bij een andere handtassendiefstal. "Het was duidelijk dat A.G. op zoek was naar een nieuw slachtoffer", klinkt het bij de politie. "Maar een toevallige voorbijganger kon de diefstal verijdelen, al was de verdachte daar niet mee opgezet. Daarop kwamen de agenten tussenbeide en arresteerden ze de man." A.G. was al gekend bij de politie voor eerdere diefstallen en omdat hij illegaal in het land verblijft. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)