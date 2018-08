Politie klist drugdealers 09 augustus 2018

De politie van Laken heeft zaterdag twee 29-jarige drugdealers aangehouden. De twee mannen hadden een handeltje in verdovende middelen die hen dagelijks 2.500 euro opleverde. De politie merkte één van hen op tijdens een patrouille en wist een gsm in beslag te nemen die deden vermoeden dat hij actief was in drugshandel. Tijdens een huiszoeking in de Fransmanstraat, waarbij een drugshond werd ingeschakeld, werden die vermoedens bevestigd. De agenten vonden 55 gram cocaïne, 11 gram opium, 270 gram heroïne en 7,6 cannabishars. Ze troffen er de kompaan van de verdachte die de boekhouding van het handeltje verzorgde, samen met 1 455 euro in kleine biljetten.





De omzet van het handeltje zou dagelijkse ongeveer 2.500 euro bedragen. Beide verdachten werden onder arrestatiebevel geplaatst. (DCFS)