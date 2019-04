Politie jaagt op gewelddadige straatrovers SRB

02 april 2019

14u55 0 Brussel De politie van Sint-Gillis onderzoekt een gewelddadige straatroof in de Fernand Bernierstraat. In de nacht van zaterdag 23 maart raakten twee mannen en een vrouw gewond toen zes daders hen rond 23 uur aanvielen. Ze sloegen hun slachtoffers in het gezicht, gooiden hen tegen de grond en gingen ervandoor met een gsm. Twee slachtoffers waren een week werkonbekwaam.

Hoewel de aanval niet gefilmd is, kon de politie al snel drie verdachten identificeren. De slachtoffers gaven duidelijke beschrijvingen van de verdachten: eentje droeg een bril en had een grijze trui, een andere een doorlopende wenkbrauw of opvallende baskets. De slachtoffers konden bovendien enkele verdachten herkennen op foto's van de politie.

De drie geïdentificeerde verdachten zijn volgens onze informatie gekend bij de politiediensten voor drugshandel, zware diefstallen en kleinere vergrijpen zoals smaad. Agenten van de UNEUS-brigade, die dagelijks in de wijken patrouilleren, pakten de zondag na straatroof al een van de verdachten op. De donderdag nadien volgde een tweede arrestatie.

Volgens onze informatie zijn de twee verdachten intussen weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.