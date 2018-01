Politie is op zoek naar twee gewapende overvallers 30 januari 2018

02u41 0

De federale politie is op zoek naar twee mannen die verschillende juwelierszaken hebben overallen. Tussen 18 april 2017 en 12 januari 2018 pleegden de twee drie gewapende overvallen op juwelierszaken in Elsene.





De eerste dader dader is tussen de 45 en 50 jaar oud. Hij heeft donker haar en bakkebaarden en draagt waarschijnlijk een valse snor. Hij verbergt zijn gezicht door middel van een bril, een sjaal en een pet.





De tweede dader is sportief gebouwd en meer dan waarschijnlijk jonger dan de eerste dader. Hij droeg een bivakmuts om zijn gezicht te verbergen.





Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.





U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.