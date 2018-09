Politie haalt dertien betogers van terrein megagevangenis 04 september 2018

02u48 0

De politie heeft gisterochtend dertien betogers van het terrein aan de Keelbeek in Haren gehaald. De actievoerders protesteerden tegen de komst van de megagevangenis. Het was een bewakingsagent die gisterochtend omstreeks 6.30 uur zag hoe dertien betogers zich op de Keelbeeksite in Haren bevonden. De politie werd opgetrommeld en de dertien werden aan handen en voeten van het terrein gedragen. Er werd geen geweld gebruikt. Midden augustus werden de actievoerders al een eerste keer van het terrein gezet. Toen werden kampen van de betogers in brand gestoken. (RDK)