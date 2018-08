Politie duikt plots op bij cocaïnedeal 07 augustus 2018

Twee Brusselaars en een man uit Sint-Gravensbrakel zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen 2 jaar en 40 maanden voor het verhandelen van cocaïne.





Op 9 juli 2016 zag een politiepatrouille twee wagens achter elkaar staan aan de rand van Huizingen. Gezien de locatie -een plek die bekend staat voor drugstransacties- en het feit dat er mensen in de wagens zaten, besloten de agenten een kijkje te gaan nemen. In de ene wagen werd 267 gram heroïne en 143 gram cocaïne aangetroffen. Bovendien hadden beide inzittenden, twee broers, samen 4.500 euro op zak. In de andere wagen werden verschillende zakjes gevuld met cocaïne aangetroffen, net als 2.710 euro cash geld. Uit onderzoek bleek dat de drie al twee jaar drugs verhandelden. Twee van de drie bekenden dat ze drugs dealden. Een van de twee broers bleef alles ontkennen, maar werd toch veroordeeld.





(WHW)