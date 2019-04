Politie drijft verkeerscontroles op na dodelijk ongeval WHW

04 april 2019

16u07 0 Brussel De lokale politie Brussel West zal het aantal verkeerscontroles op haar grondgebied opdrijven. Dat gebeurt na het dodelijk ongeval waarbij afgelopen zondag in Koekelberg een voetgangster om het leven kwam, en op uitdrukkelijk verzoek van het politiecollege.

“Er werd aan de politiemensen gevraagd om het aantal verkeerscontroles op te drijven en strenger op te treden”, zegt commissaris Johan Berckmans. “Buiten het verscherpt toezicht tijdens de dagelijkse patrouilles zullen er ook gerichte controles plaatsvinden.” Verkeersveiligheid was al een van de prioriteiten binnen het zonaal veiligheidsplan, aldus de politiewoordvoerder. “Onze dienst Verkeer stelt jaarlijks een actieplan op, rekening houdende met de verkeerscampagnes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er worden maandelijkse specifieke thema’s vooropgesteld die worden aangepakt door de politiemensen tijdens hun dagelijkse patrouilles of tijdens gerichte acties. In 2018 stelden onze mensen niet minder dan 70.774 overtredingen vast. Verkeersveiligheid zal ook opgenomen worden in het nieuwe zonale veiligheidsplan voor de periode 2020-2025.”