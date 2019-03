Politie controleert wagens van autorijscholen. “Zij moeten goede voorbeeld geven” WHW

06 maart 2019

17u10 0 Brussel De douane, arbeidsinspectie en de politie hebben vandaag verschillende wagens geïnspecteerd. Hierbij ging er bijzondere aandacht uit naar wagens van rijscholen.

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets hecht veel belang aan de controle, waarbij de verschillende diensten samenwerkten. “We dragen veiligheid op de weg hoog in het vaandel. Toekomstige automobilisten moeten regels respecteren, maar zeker ook de rijscholen. Daarom bekijken we of de regels door de rijscholen - die onze toekomstige weggebruikers onderwijzen - worden gerespecteerd. Zijn ze in orde met het arbeidsreglement en de wegcode?”

Van alle gecontroleerde voertuigen van de autorijscholen, was er geen enkele in overtreding.