Politie controleert op de gordeldracht 24 april 2018

Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft gisterochtend een controleactie gehouden op het dragen van veiligheidsgordels. Ook burgemeester Philippe Close (PS) en staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) waren van de partij. "Zowel in 2016 als in 2017 heeft de politie 14.000 mensen betrapt die geen gordel droegen. Daarom moeten we niet alleen sensibiliseren, maar ook controles uitvoeren. Wie niet horen wil, moet voelen", zegt Debaets. "Verkeersveiligheid is het thema waar de mensen ons het meest over aanspreken. Het leeft heel erg. Kijk maar naar wat er de afgelopen tijd in Schaarbeek is gebeurd. Daarom heeft het Gewest 70.000 euro toegekend aan deze politiezone zodat ze combi's konden kopen om zowel alcohol, snelheids -en gordelcontroles uit te voeren." Tijdens de actie werden zes personen betrapt. (VDBS)