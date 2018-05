Politie controleert 150 migranten aan Maximiliaanpark 30 mei 2018

02u50 0 Brussel De Brusselse politie heeft dinsdagmiddag 150 transitmigranten gecontroleerd tijdens een grote actie aan het Maximiliaanpark. De agenten pakten een man op, maar dat bleek niet om een vluchteling te gaan.

De Brusselse politie kwam om 13 uur toe aan het Maximiliaanpark en controleerde de identiteit van alle aanwezigen. Opmerkelijk genoeg doorzocht de politie een voertuig en pakte vervolgens een man op. "Nochtans had de burgemeester beloofd dat het alleen om een geplande controleactie zou gaan. De politie zou niemand aanhouden", briest Mehdi Kassou van het Burgerplatform voor Vluchtelingen.





Toch verdedigt de politie de actie. "Voor alle duidelijkheid: we hebben niemand aangehouden in het park", zegt Ilse Van de Keere van politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. "Een man werd aangehouden aan de Antwerpsesteenweg, maar dat had niets met de actie te maken."





Verboden voorwerpen

Dat de agenten de man aanhielden nadat ze zijn wagen controleerde, doet vermoeden dat de agenten bezwarend materiaal of verboden voorwerpen hebben teruggevonden. Maar dat kon het parket nog niet bevestigen. Na de controleactie maakten de netheidsdiensten van de stad het park schoon. Waar de 150 transitmigranten naartoe zijn gevlucht, is niet duidelijk.





